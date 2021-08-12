13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
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Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
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20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
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Футболисты сборной Украины записали трогательное видео для Шевченко

Любомир Луканюк
12 августа, 16:47
Георгий Бущан, Александр Зубков, Евгений Макаренко и Эдуард Соболь отреагировали на уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины

Андрей Шевченко сделал Бущана основным вратарем на Евро-2020 / Фото: УАФ

1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко, под руководством которого украинцы прошли в четвертьфинал Евро-2020. Футболисты национальной команды записали трогательное видео для Андрея Николаевича.

Георгий Бущан поблагодарил тренера за доверие, Александр Зубков – за осуществление его мечты, Евгений Макаренко – за невероятные эмоции, а Эдуард Соболь пожелал Шевченко удачи в дальнейшей тренерской карьере.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на пост тренера сборной Украины является Сергей Ребров, однако он заявил, что останется работать в Аль-Айне.

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В связи з возникшими трудностями разрыва контракта Сергея Реброва с эмиратским клубом Аль-Айном, УАФ рассматривает Мирона Маркевича преемником Андрея Шевченко на должности тренера сборной Украины.

Кроме Реброва и Маркевича, реальным кандидатом на пост главного тренера рассматривают Александра Петракова, тренера юношеской сборной Украины U-18.

Имя нового главного тренера сборной Украины обещают назвать 17 августа на очередном Исполкоме УАФ.

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