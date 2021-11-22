Футболист, который уничтожил Шеву, получит дорогущий подарок от Моуринью

18-летний юнец обыграл команду Шевченко
Первый матч Андрея Шевченко на посту главного тренера Дженоа завершился фиаско. Клуб из Генуи дома уступил Роме. Дублем отличился 18-летний Феликс Афена-Гьяна.
Празднуя свой первый гол, футболист подбежал к Моуринью и тренер несколько раз показал пальцем себе на висок, демонстрируя, что он что-то помнит.
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"Я обещал Феликсу купить те бутсы, которые ему нравятся. Они действительно дорогие, стоят 800 евро, поэтом он подбежал ко мне и сказал, чтобы я не забыл. Завтра утром первым делом куплю ему бутсы", – заявил после матча Моуринью.