21 ноября 21:45
Дженоа 0
Рома 2
21 ноября 14:00
Минай 2
Ингулец 2
21 ноября 17:00
Ворскла 5
Мариуполь 1
21 ноября 19:30
Десна 0
Колос 1
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
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Атлетико --
Милан --
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Футболист, который уничтожил Шеву, получит дорогущий подарок от Моуринью

Любомир Луканюк
22 ноября, 08:23
Главный тренер Ромы пообещал 18-летнему футболисту купить бутсы за 800 евро после двух голов в ворота Дженоа

18-летний юнец обыграл команду Шевченко

Первый матч Андрея Шевченко на посту главного тренера Дженоа завершился фиаско. Клуб из Генуи дома уступил Роме. Дублем отличился 18-летний Феликс Афена-Гьяна.

Празднуя свой первый гол, футболист подбежал к Моуринью и тренер несколько раз показал пальцем себе на висок, демонстрируя, что он что-то помнит.

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"Я обещал Феликсу купить те бутсы, которые ему нравятся. Они действительно дорогие, стоят 800 евро, поэтом он подбежал ко мне и сказал, чтобы я не забыл. Завтра утром первым делом куплю ему бутсы", – заявил после матча Моуринью.