Футболист, который уничтожил Шеву, получит дорогущий подарок от Моуринью

18-летний юнец обыграл команду Шевченко

Первый матч Андрея Шевченко на посту главного тренера Дженоа завершился фиаско. Клуб из Генуи дома уступил Роме. Дублем отличился 18-летний Феликс Афена-Гьяна.

Празднуя свой первый гол, футболист подбежал к Моуринью и тренер несколько раз показал пальцем себе на висок, демонстрируя, что он что-то помнит.

Реклама

Читайте также: Моуриньо сказал Шеве два слова после матча