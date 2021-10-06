Футболист или аферист? Как стоматолог стал первым легионером ПСЖ

Живко Лукич играл за молодежный состав Партизана

Французский Пари Сен-Жермен любит быть в центре трансферного внимания. В этом году совершенно случайно клуб отхватил одного из лучших футболистов в истории Лионеля Месси.

Раньше парижане заплатили астрономические 220 млн за Неймара. А еще за последние годы в команде отметились Бекхэм, Ибрагимович и Буффон. Клуб спонсируют шейхи и могут позволить себе любой каприз.

Реклама

Но были и другие времена в истории ПСЖ. Совершенно скромные и смешные.

Читайте также: Начал войну в Суринаме и разбрасывал деньги из вертолета: все о самом старом футболисте мира

Пари Сен-Жермен был создан 12 августа 1970 года и заявлен во второй дивизион французского чемпионата. Амбиций было хоть отбавляй и команда желала усилиться именитыми игроками.

Реклама

Тогда в Париже появился некий Живко Лукич, который заглянул в редакцию популярного журнала France Football и наплел им три короба о своих успехах в белградском Партизане и своем родстве со звездой Ренна Илией Лукичем.

А Партизан, на секундочку, был тогда грозной силой в европейском футболе. В 1966 году клуб дошел до финала Кубка чемпионов, где уступил Реалу (1:2).

Вскоре после общения с журналистами Живко постучался в дверь офиса парижан. Он решил воспользоваться хаосом в делах только созданного клуба, а также отсутствием какой-либо возможности быстро проверить информацию. Поэтому Лукич представился звездой югославского футбола и как доказательство положил на стол свежий номер France Football.

История умалчивает о ходе переговоров (по одной из версий даже был просмотр игрока в товарищеском матче), но Живко Лукич вошел в историю как первый легионер ПСЖ.

Далее ситуация разворачивалась молниеносно. Испытывая кадровые проблемы, ПСЖ заявил Лукича на матч чемпионата Франции и 29 августа 1970 года он вышел в стартовом составе на поединок против клуба Кевийи.

На командном фото перед матчем Живко – второй слева в нижнем ряду.

Далее даем слово одному из основателей клуба Ги Кресану.

"Его миссией было нейтрализовать ключевого игрока соперников Даниэля Горлавиля, которого мы боялись больше всего. А Лукич... Он цеплялся за него, как осьминог за скалу! Горлавиль быстро уходил от опеки, раз за разом оставляя несчастного Лукича за спиной", – писал Кресан в своей автобиографии.

Тренер терпел этот цирк 53 минуты и заменил Живко. Вот так закончилась в ПСЖ карьера первого легионера.

Читайте также: "Если бы могли, убили бы даже мяч": самый жуткий матч мирового футбола

Кем же был Живко Лукич на самом деле? Футболистом или мошенником?

Несколько лет назад сайт, посвященный истории Партизана, Crno-bela nostalgija провел собственное расследование.

Оказалось, что Живко в детстве занимался футболом. И таки выступал за молодежный Партизан.

Но не смог пробиться в основу и пошел учиться на стоматолога. Есть данные, что он пробовал себя и в других югославских командах, но так нигде и не заиграл.

Как Живко оказался в Париже и что привело его в ПСЖ, никто не знает. Но аферу он свою провернул блистательно.

После Франции Лукич окончательно забросил футбол, открыл свою стоматологическую клинику в Белграде, где работал до самой смерти в 2015 году.