Футболист Динамо завел роман с моделью Playboy: фото красотки

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич не теряет время зря во время вынужденного простоя из-за травмы. Словенский легионер киевлян разошелся с длинноногой датчанкой Мари Бокель и завел роман с очаровательной моделью Альвиной.

Парочка не афиширует свои отношения, но оба подписаны на друг друга в соцсетях, а также в их сторис часто пересекаются фото с похожих локаций.

Альвина любит рисовать, о чем регулярно информирует своих подписчиков в Instagram, также красотка принимала участие в сьемках для журнала Playboy, сообщает tribuna.

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