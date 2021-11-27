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Заря --
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Футболист Динамо рискует загреметь в тюрьму

Андрей Трофимов
27 ноября, 18:13
Белорусскому нападающему киевского Динамо Илье Шкурину грозит лишение свободы за уклонение от службы в армии

Илья Шкурин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

22-летний форвард киевского Динамо Илья Шкурин, арендованный у московского ЦСКА до лета 2022 года, опасается угодить за решетку у себя на родине – в Беларуси.

Причина – уклонение от службы в белорусской армии.

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"Я получал повестки. Даже ко мне домой приходили. Я не против армии, но не хочу служить с учетом нынешней ситуации в Беларуси. Точно не сейчас. Правда, можно оказаться в тюрьме, если прятаться от службы на протяжении двух лет", – приводит слова белоруса Шкурина Rp.pl.

Новичок Динамо Илья Шкурин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Теоретически российские власти могут выдать меня Беларуси после возвращения в Москву. Я не знаю, чем все кончится. Произойти может все что угодно. Я в аренде до июня 2022 года. Хотел бы я вернуться в Россию? Это очень провокационный вопрос, я не буду на него отвечать", – отметил Шкурин.

Илья Шкурин / Фото: Instagram

Напомним, в августе прошлого года Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Александр Лукашенко. "Представлять интересы национальной команды отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", – написал тогда в соцсетях Шкурин.

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Илья Шкурин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"