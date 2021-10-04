Футбол по-русски: вратарь избил партнера по команде из-за пропущенных голов

/ Фото: Официальный сайт ФК "Металлург" Запорожье

В Москве голкипер футбольного клуба Красногвардеец избил защитника своей команды после матча.

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По информации источника, инцидент произошел на стадионе в московском районе Свиблово. После финального свистка у голкипера Красногвардейца завязался конфликт с 17-летним защитником команды. Вратарь стал обвинять партнера по команде в пропущенных голах и принялся жестоко его избивать.

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После произошедшего молодой футболист был доставлен в травмпункт с серьезными повреждениями.

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В ходе медицинского обследования врачи диагностировали у игрока сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, после чего госпитализировали.

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