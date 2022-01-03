Футбол будет, как хоккей. ФИФА задумала революцию

В футболе хотят изменить правила / Фото: Коллаж: Сегодня
Глава мирового футбола считает, что стоит задуматься о введении чистого времени, как в хоккее. Чтобы с каждой остановкой игры, рефери останавливал и секундомер.
"Я думаю, что нужно изучить возможность внедрения чистого игрового времени.
Проблема существует и заключается в том, что если команда ведет в счете и игрок получает повреждение, он остается на газоне, будто в него молния ударила.
То, что чистое время составляет всего 47-48 минут из 90, недопустимо. Нужно, чтобы матчи длились хотя бы 60 минут чистого времени.
Сначала я был против VAR, но мы увидели преимущества, которые он дает.
Мы приветствуем все, что может помочь футболу. В том числе мы рассматриваем возможность изменения правила определения офсайда таким образом, чтобы оно давало преимущество атакующему игроку", – цитирует Джанни Инфантино Трибуна.
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