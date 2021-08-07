Фурии в черном! Украинки ворвались в финал Олимпиады в гимнастике

Украинки прошли квалификацию в финал по художественной гимнастике на Олимпийских играх-2020 в Токио в командных соревнованиях

Украинская команда на Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

В отборочном раунде наши грации набрали 82,700 балла и показали 6-й результат. Тогда как в финальный раунд в Японии отбирались только восемь команд из 14-ти. Ранее две украинские гимнастки попали в личный финал Олимпиады.

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В упражнениях с мячами украинки набрали 41,450 балла, показав седьмой результат, а 41,250 набранные очка в упражнении с 3 обручами и 2 булавами позволили стать шестыми.

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Украинскую команду в групповом многоборье представляют Мариола Бондарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк и Мария Височанская.



Фото Reutets

По итогам квалификации первое место заняла сборная Болгарии, набравшая 91,8 балла и опередившая почти на 2,7 балла представительниц ROC. А россиянки в свою очередь почти два балла выиграли у Италии.

Художественная гимнастика

Групповые упражнения. Квалификация

1. Болгария – 91,800

2. ОКР – 89,050

3. Италия – 87,150

4. Израиль – 84,650

5. Китай – 83,600

6. Украина – 82,700

7. Япония – 79,725

8. Беларусь – 79,650