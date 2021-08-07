Фурии в черном! Украинки ворвались в финал Олимпиады в гимнастике

Украинская команда на Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters
В отборочном раунде наши грации набрали 82,700 балла и показали 6-й результат. Тогда как в финальный раунд в Японии отбирались только восемь команд из 14-ти. Ранее две украинские гимнастки попали в личный финал Олимпиады.
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В упражнениях с мячами украинки набрали 41,450 балла, показав седьмой результат, а 41,250 набранные очка в упражнении с 3 обручами и 2 булавами позволили стать шестыми.
Украинскую команду в групповом многоборье представляют Мариола Бондарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк и Мария Височанская.
Фото Reutets
По итогам квалификации первое место заняла сборная Болгарии, набравшая 91,8 балла и опередившая почти на 2,7 балла представительниц ROC. А россиянки в свою очередь почти два балла выиграли у Италии.
Художественная гимнастика
Групповые упражнения. Квалификация
- 1. Болгария – 91,800
- 2. ОКР – 89,050
- 3. Италия – 87,150
- 4. Израиль – 84,650
- 5. Китай – 83,600
- 6. Украина – 82,700
- 7. Япония – 79,725
- 8. Беларусь – 79,650
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