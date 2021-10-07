6 октября 21:45
Италия 1
Испания 2
7 октября 21:45
Бельгия --
Франция --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Франция сотворила невероятное и вышла в финал Лиги наций

Любомир Луканюк
7 октября, 23:46
Французы во втором тайме забили три гола в ворота Бельгии и вышли в финал Лиги наций, где сыграют против сборной Испании

Тео Эрнандес принес победу Франции / Фото: REUTERS

Сегодня в Турине определился второй финалист Лиги наций УЕФА. Ранее Испания обыграла Италию.

Соперниками испанцев стали французы. Они в полуфинале обыграли Бельгию – 3:2.

Реклама

Поединок вышел богатым на голы. Под конец первого тайма дважды отличились бельгийцы. Де Брюйне отдал две голевые передачи, которые ударами в ближний угол завершили Карраско и Лукаку. Форвард забил впервые за последние шесть игр, включая клубные турниры.

Но к 69-й минуте Франция сравняла счет. Сначала отличился Бензема, а потом забил Мбаппе с пенальти, который рефери назначил после просмотра VAR.

Реклама

Для Килиана это был 50-й матч в футболке национальной команды. И он стал самым молодым игроком сборной Франции, который провел полсотни встреч (22 года и 291 день). По этому показателю Мбаппе обошел Бензема, который достиг отметки в 50 игр за сборную в 24 года и 240 дней.

Концовка основного времени вышла горячей. Сначала Лукаку замкнул прострел слева, но после просмотра VAR рефери отменил взятие ворот. Положение вне игры.

Реклама

Затем Погба потряс крестовину со штрафного. А на последней минуте Тео Эрнандес принес победу Франции.

Что интересно, Лукас и Тео Эрнандесы стали первыми братьями, которые вышли в стартовом составе сборной Франции впервые с 1932 года. Тогда на поле появились Жан и Люсьен Лорены.

В финале Франция сыграет против Испании 10 октября Милане. В этот же день бельгийцы встретятся с итальянцами в матче за "бронзу".

Реклама