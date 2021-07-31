Звезда сборной Украины покинул Бельгию с чемоданами ради более теплого чемпионата

Роман Яремчук, сборная Украины / Фото: Reuters

Поздно вечером в пятницу, 31 июля, украинский форвард прилетел в Лиссабон вместе со своей женой и генеральным директором Бенфики Руи Педру Бразой – сообщает A Bola. Ранее мы писали, что Моуринью хочет украинского нападающего в Рому.



Яремчук с женой прилетел в Лиссабон

Журналист Николо Скира заверяет, что Гент и Бенфика сейчас как раз согласовывают последние детали трансфера, после чего сделка будет закрыта. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро. Хотя бельгийский клуб оценивал 25-летнего украинца в 25 миллионов.

Читайте также: Соседи счастливы! Зинченко подарил сыну Яремчука барабаны (видео)

В минувшем сезоне за Гент Роман забил 23 гола в 43 поединках. И хорошо проявил себя на Евро-2020 в сборной Украины, забив два гола и сделав одну передачу.

Реклама

Роман Яремчук / Фото: Официальный сайт ФК "Гент"

Но будущего в Бельгии украинец больше не видел. А про скорое расставание Романа с "Буйволами" говорил тот факт, что Яремчук не попал в заявку Гента на Лигу конференций.

Ранее мы писали, что отец нападающего сборной Украины стал полноценным тренером клуба Премьер-лиги.