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Форвард, которого упустило Динамо, перешел в Ювентус за 80 миллионов

Сергей Шаховец
28 января, 22:01
Туринский Ювентус объявил о трансфере лучшего бомбардира Серии А Душана Влаховича

Душан Влахович - игрок Ювентуса / Фото: Reuters

Сербский нападающий Душан Влахович официально стал игроком Ювентуса, об этом сообщил сайт клуба.

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Накануне форвард успешно прошел медосмотр и подписал контракт на 4,5 года, до 30 июня 2026 года.

В составе "Старой синьоры" Влашович будет выступать под седьмым номером, под которым ранее играл Криштиану Роналду.

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По данным сайта Transfermarkt, за переход сербского бомбардира Ювентус заплатил "фиалкам" 81,6 миллионов евро.

Душан Влахович, которому сегодня исполнилось 22 года, в текущем сезоне забил 20 голов в 24 матчах, из них в Серии А 17 голов. В списке бомбардиров чемпионата Италии серб делит первое место с Чиро Иммобиле из Лацио.

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Напомним, что в 2017 году Влахович мог стать игроком Динамо, но переход игрока из белградского Партизана не состоялся – киевляне пожалели за него миллион евро.