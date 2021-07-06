Формула-1 осталась без Гран-при Австралии

Этап Королевских гонок, который должен был состояться в Мельбурне 19-21 ноября, отменили из-за требования властей Австралии о двухнедельном карантине

Австралия в 2021-м - вне Формулы-1 / Фото: Twitter

Этап Формулы-1 в Австралии в этом году не состоится.

Об этом сообщает Twitter Королевских гонок.

Причиной стали ограничения, а также логистические трудности в связи с коронавирусом. Главным камнем преткновения оказалось требование властей Австралии об обязательном 14-дневном карантине для всех прибывающих в страну.

Этап Формулы-1 в Мельбурне должен был пройти еще 19-21 марта, затем его перенесли на 19-21 ноября, а теперь его и вовсе вычеркнули из календаря соревнований.

Кроме того, будет отменен австралийский этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).

Напомним, ранее в этом году отменили этап Формулы-1 в Сингапуре. Его заменил Гран-при Турции.

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Отметим, что нынешний сезон Формулы-1 радует интригой. Макс Ферстаппен на 32 балла опережает действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона.