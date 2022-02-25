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Интер --
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Манчестер Сити --
Спортинг --
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Реал 1
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Порту --
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Аталанта --
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Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Финский хоккей снова поддержал Украину! Йокерит отказался играть в России

Андрей Трофимов
25 февраля, 11:42
В клубе уверены, что скоро будет найдено мирное решение, а пока они не собираются выступать в российском чемпионате

Йокерит - за Украину! / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно сборная Финляндии стала олимпийским чемпионом по хоккею. В финале финны обыграли россиян.

Тогда в Финляндии эту победу в Пекине-2022 посвятили Украине. И вот снова финский хоккей поддержал Украину.

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Клуб Йокерит отказался принимать участие в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, который организовывает Россия.

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В первом раунде Йокерит должен был играть с московским Спартаком.

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"Мир сейчас переживает действительно трудные времена, все наши мысли с людьми, которые страдают от этой ситуации. Мы надеемся, что скоро будет найдено мирное решение", – заявил генеральный менеджер команды Яри Курри.

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Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.