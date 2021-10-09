Финляндия против Украины и еще 13 матчей: расписание отбора ЧМ-2022 на 9 октября

Украине нужно побеждать / Фото: Getty Images

Отбор на чемпионат мира 2022 года идет полным ходом. Сегодня в шести группах будут сыграны 14 поединков.

У нас особый интерес ко встречи в Хельсинки. Где за путевку на катарский мундиаль борется наша команда. Смотрите онлайн-трансляцию матча Финляндия – Украина.

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ГРУППА А

19:00. Азербайджан – Ирландия

21:45. Люксембург – Сербия

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ГРУППА В

19:00. Грузия – Греция

19:00. Швеция – Косово

ТВ: Футбол 2

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ГРУППА С

16:00. Литва – Болгария

ТВ: Футбол 3

21:45. Швейцария – Северная Ирландия

ТВ: Футбол 3

ГРУППА D

16:00. Казахстан – Босния

ТВ: Футбол 2

19:00. Финляндия – Украина

ТВ: Украина

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ГРУППА F

19:00. Шотландия – Израиль

ТВ: Футбол 3

21:45. Фареры – Австрия

21:45. Молдова – Дания

ГРУППА I

21:45. Венгрия – Албания

21:45. Андорра – Англия

ТВ: Футбол 2

21:45. Польша – Сан-Марино