Финляндия – Бельгия: видео голов и обзор матча Евро-2020

Бельгия на классе переиграла финнов в Санкт-Петербурге и выиграла группу В благодаря удару Лукаку и шестому автоголу на чемпионате

Сборная Бельгии на Евро-2020 / Фото: Reuters

21 июня в Санкт-Петербурге в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 сборной Финляндии противостояла команда Бельгии. "Красные Дьяволы" уже гарантировали себе место в плей-офф, а вот Финляндия с тремя очками находилась в достаточно шатком положении и не могла проигрывать. В параллельном матче группы Дания боролась за жизнь с Россией.

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Хоть Бельгия и досрочно гарантировала себе место в плей-офф, но не могла проигрывать Финляндии, иначе – прощай, первое место. Однако и сильно в атаку фавориты квартета не рвались. Перелом наступил после перерыва. Бельгия с каждой минутой наращивала свое преимущество. И на 65-й минуте Лукаку забил, но гол отменили из-за офсайда.

Но радость Финляндии была недолгой. На 74-й минуте Верламен после навеса с углового опасно пробил головой, мяч отлетел в штангу, а затем в руку Лукаша Градецки, который спасал команду бесчисленное количество раз, и скользнул в ворота – 1:0. И шестой автогол на Евро-2020.

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А на 81-й минуте все-таки забил и Лукаку. Рамелу получил пас в штрафной, развернулся и тут же пробил с правой – Градецки даже не прыгал.

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