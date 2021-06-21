Финляндия – Бельгия: онлайн матча Евро-2020

Бельгия уже гарантировала себе путевку в плей-офф Евро-2020, сталось определить, с какого места. А Финляндия может выйти в 1/8 финала, если сегодня как минимум не проиграет

Бельгия и Финляндия сыграют на Евро-2020 / Фото: Reuters

В понедельник, 21 июня, пройдет матч третьего тура группового этапа Евро-2020: В Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург" сборная Финляндии встретится с командой Бельгии. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА ФИНЛЯНДИЯ – БЕЛЬГИЯ

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Бельгия выиграла два первых матча на групповом этапе и возглавляет турнирную таблицу группы А. на счету Финляндии три балла, они делят с Россией 2-3 места. Несмотря на мощный старт, бельгийцы пока не гарантировали себе первую строчку в таблице, хотя уже точно сыграют в плей-офф.

Тем не менее, есть просто невероятный сценарий, при котором Бельгия может опуститься на третье место в группе. Для этого нужно, чтобы сами бельгийцы уступили финнам с разницей более чем в пять мячей, а Россия обыграла Данию.

Финляндию же даже может устроить ничья – с четырьмя баллами у них будут высокие шансы прибиться в плей-офф с третьего места. К слову, участники группы А будут могут стать прямыми конкурентами Украины в борьбе за путевку в 1/8, если наша команда станет третьей. Ранее мы писали, как Украине играть против Австрии, чтобы не попасть на Италию.

Ориентировочные составы от УЕФА:

Финляндия: Градецки; О'Шонесси, Араюури, Тойвио; Уронен, Камара, Спарв, Кауко, Райтала; Пукки, Лод

Градецки; О'Шонесси, Араюури, Тойвио; Уронен, Камара, Спарв, Кауко, Райтала; Пукки, Лод Бельгия: Куртуа; Алдервейрелд, Денайер, Вертонген; Менье, де Брейне, Витсель, Карраско; Мертенс, Лукаку, Э. Азар

Букмекеры о матче Финляндия – Бельгия:

Букмекеры FAVBET считают, что у Финляндии нет шансов обыграть Бельгию: коэффициент на победу команды Роберто Мартинеса – 1.38, на ничью – 5.00, на победу Финляндии – 9.70.

Где смотреть матч Финляндия – Бельгия:

Поединок Финляндия – Бельгия в прямом эфире покажут на каналах "Футбол 1" и "Украина", которые доступные с помощью сервиса OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 22:00.

Как команды играли в предыдущих матчах: