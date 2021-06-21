Финляндия – Бельгия: где смотреть матч Евро-2020

Форвард сборной Бельгии Лукаку / Фото: Reuters
В понедельник, 21 июня, завершится групповой турнир чемпионата Европы в квартете В. Один из фаворитов первенства, Бельгия, в Санкт-Петербурге играет с Финляндией. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Финляндия – Бельгия доступен на нашем сайте.
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ФИНЛЯНДИЯ – БЕЛЬГИЯ
Поединок Финляндия – Бельгия в понедельник, 21 июня, в прямом эфире покажут на каналах "Футбол 1" и "Украина", которые доступны на сервисе OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 22:00.
Сборная Бельгии / Фото: Reuters
Букмекеры о матче Финляндия – Бельгия
Букмекеры FAVBET считают, что у Финляндии нет шансов обыграть Бельгию: коэффициент на победу команды Роберто Мартинеса – 1.38, на ничью – 5.00, на победу Финляндии – 9.70.
Отметим, что в параллельном матче группы В в Копенгагене играют Россия и Дания.
Смотрите, как Финляндия и Бельгия играли в предыдущем туре