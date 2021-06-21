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Финляндия – Бельгия: где смотреть матч Евро-2020

21 июня, 18:21

Олег Люлька

В Санкт-Петербурге финны постараются зацепиться за очки в поединке с фаворитами турнира бельгийцами. Матч начнется в 22:00 и будет показан на ТВ и в интернете

Форвард сборной Бельгии Лукаку / Фото: Reuters

В понедельник, 21 июня, завершится групповой турнир чемпионата Европы в квартете В. Один из фаворитов первенства, Бельгия, в Санкт-Петербурге играет с Финляндией. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Финляндия – Бельгия доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ФИНЛЯНДИЯ – БЕЛЬГИЯ

Поединок Финляндия – Бельгия в понедельник, 21 июня, в прямом эфире покажут на каналах "Футбол 1" и "Украина", которые доступны на сервисе OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 22:00.

Сборная Бельгии / Фото: Reuters

Букмекеры о матче Финляндия – Бельгия

Букмекеры FAVBET считают, что у Финляндии нет шансов обыграть Бельгию: коэффициент на победу команды Роберто Мартинеса – 1.38, на ничью – 5.00, на победу Финляндии – 9.70.

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Отметим, что в параллельном матче группы В в Копенгагене играют Россия и Дания.

Смотрите, как Финляндия и Бельгия играли в предыдущем туре

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