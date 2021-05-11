Финал Лиги чемпионов перенесут в логово "Драконов"

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Финал Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Челси все-таки будет перенесен из Турции в Португалию, однако не в Лиссабон, как об этом сообщало ранее, а в Порту.
По сведениям журналиста Анжело Манджанте, поединок пройдет на стадионе "Драгау". Об этом будет объявлено в ближайшие 24 часа, написал он в Twitter.
Причиной переноса матча стал тот факт, что на прошлой неделе правительство Великобритании включило Турцию в красный список для путешествий и не рекомендовало болельщикам ехать в Стамбул. Граждане Великобритании, возвращающиеся из стран, включенных в красный список, должны находиться на карантине в течение 10 дней. Также карантин повлияет на игроков, участвующих в Евро-2020, которое начнется 11 июня.
В то же время, сами клубы были готовы провести матч в Лондоне, но против этого выступил премьер-министр Борис Джонсон.
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