Финал Лиги чемпионов перенесен из Стамбула в Порту – официально

Порту, стадион "Драгау" / Фото: Getty Images
Финал Лиги чемпионов перенесен в Порту на стадион Драгау. 29 мая там встретятся Манчестер Сити украинца Александра Зинченко и Челси
Каждую команду на трибунах будут поддерживать по 6 тысяч болельщиков, сообщает официальный сайт УЕФА.
Фото: REUTERS/Rafael Marchante
Изначально финал ЛЧ должен был пройти в Стамбуле, но УЕФА все переиграл.
Причиной переноса матча стал тот факт, что на прошлой неделе правительство Великобритании включило Турцию в красный список для путешествий и не рекомендовало болельщикам ехать в Стамбул. Граждане Великобритании, возвращающиеся из стран, включенных в красный список, должны находиться на карантине в течение 10 дней.
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Интересно, что сами финалисты Лиги чемпионов-2021, Манчестер Сити и Челси, были готовы провести матч в Лондоне, но против этого выступил премьер-министр Борис Джонсон.
Смотрите, как МанСити и Челси выходили в финал ЛЧ
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