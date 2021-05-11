Финал Лиги чемпионов официально переносят. Но Великобритания удивляет УЕФА

Решающий матч точно пройдет не в Стамбуле, но британское правительство не хочет на себя брать ответственность за его проведение в Лондоне

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Интересная история складывается с проведением финала Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Второй год подряд самый интересный матч сезона забирают у Стамбула. Как известно, за трофей поборются Челси и Манчестер Сити, и англичане хотели бы сыграть в Лондоне.

Минувшей ночью итальянский журналист-инсайдер Николо Скира сообщил, что УЕФА принял решение перенести финальную битву из турецкой столицы. В качестве альтернативы называются Лиссабон и Лондон.

На прошлой неделе правительство Великобритании включило Турцию в красный список для путешествий и не рекомендовало болельщикам ехать в Стамбул. Граждане Великобритании, возвращающиеся из стран, включенных в красный список, должны находиться на карантине в течение 10 дней. Также карантин повлияет на игроков, участвующих в Евро-2020, которое начнется 11 июня.

Вчера до позднего вечера проходили переговоры между футбольными функционерами и британскими чиновниками. Сегодня появилась парадоксальная информация, что клубы – Манчестер Сити и Челси, а также УЕФА согласились на игру на стадионе "Уэмбли". А вот против выступает... правительство Великобритании, в том числе – премьер-министр Борис Джонсон.

При этом в Англии возвращают тысячи фанатов на стадионы. Если же власти не пойдут на уступки, то финал, скорее всего, проведут в столице Португалии. Вполне вероятно, что окончательное решение примут уже сегодня.

Вспомним, как Челси обыграл Реал в полуфинале: