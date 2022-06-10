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ФИФА вынес вердикт в деле об исключении Эквадора из числа участников ЧМ-2022

Сергей Шаховец
10 июня, 20:49
Международная федерация футбола отклонила жалобу Чили в деле с поддельными документами футболиста сборной Эквадора Байрона Кастильо

Эквадор поедет в Катар, согласно завоеванной путевки на ЧМ-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Судьба участия сборной Эквадора в ЧМ-2022 висела на волоске. Все дело в том, что представители команды Чили заподозрили в подделке документов игрока эквадорцев Байрона Кастильо.

Эквадор рисковал потерять место на чемпионате мира-2022. Юристы чилийцев утверждали, что Байрон Кастильо по национальности колумбиец, и кроме того, он старше на три года, чем указано в его документах.

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Из-за Байрона Кастильо Эквадор может остаться без ЧМ-2022 / Фото: Getty Images

Несмотря на "железные" доказательства представителей сборной Чили, ФИФА приняли решение в пользу Эквадора. В официальном вердикте организации указано, что после анализа всех документов, предоставленных федерациями Эквадора и Чили, дисциплинарный комитет решил закрыть дело.

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В течение десяти дней оба участника скандала могут обжаловать вердикт в Апелляционном комитете. И, кроме того, могут подать жалобу в Спортивный арбитражный суд Лозанны.

Таким образом, Эквадор остается в списке участников чемпионата мира по футболу 2022 года. Напомним, эквадорцы попали в группу А в компанию с Катаром, Нидерландами и Сенегалом.