ФИФА не хочет видеть войну в Украине! Как главный футбольный орган пытается угодить Путину

Инфантино давно дружит с Путиным / Фото: Getty Images

Сегодня в Катаре состоялся Конгресс ФИФА. Организация собралась накануне жеребьевки чемпионата мира, которая пройдет завтра.

Конгресс прошел крайне странно и очень неоднозначно на фоне военной агрессии России, которую страна-оккупант направила против Украины. Особенностью стало онлайн-выступление президента УАФ Андрея Павелко.

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Глава украинского футбола не смог прибыть в Катар из-за войны, поэтому записал видео с обращением из Киева. Правда, как оказалось, ФИФА не допустила демонстрацию военных кадров, показывающих зверства армии Путина. Об этом на своей страничке в Facebook рассказал директор телеканала Футбол Александр Денисов.

"Так сегодня должно было выглядеть видеообращение президента УАФ Андрея Павелко к Конгрессу ФИФА. Но ФИФА не позволила демонстрировать на экране кадры войны в Украине.

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В итоге из видеоролика удалили видео преступлений российской армии, оставив лишь прямую речь главы УАФ. Во-вторых, именно сегодня Конгресс ФИФА утвердил русский язык, как один из шести официальных языков ФИФА. И в завершение. Конгресс не стал рассматривать вопрос про отстранение России от соревнований под эгидой ФИФА. Это все, что нужно знать про партнерство и солидарность ФИФА в момент самого тяжелого испытания для Украины".

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При этом Инфантино говорит правильные слова, вспомнив о войне в Украине. Правда, при этом не забыв похвалить Россию за проведение ЧМ-2018.

"Мы живем в турбулентное и тяжелое время – война со страхом глобального конфликта. Ужасные события происходят в Украине. Невинные люди страдают и умирают. Конфликты продолжаются и в других частях мира, про которые мы не должны забывать. Мы живем в агрессивном и разделенном мире. Я смотрю на Украину с тяжестью в сердце. Последний Евро, который я организовал вместе с УЕФА как генсек, проходил в Украине и Польше. Последний финал ЛЧ, над которым я работал, – в Киеве. Последний чемпионат мира – в России в 2018 году. Безусловно, он был прекрасным чемпионатом мира в спортивном и культурном плане. Но, очевидно, это не решило проблем мира. Это даже не решило проблемы в регионе".

Джанни Инфантино / Фото: AFP

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При этом отказ от исключения России из ФИФА глава организации прокомментировал так:

"Исключение РФС из ФИФА – не вариант. Если мы не будем собирать людей вместе во время Конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и уйти домой. Могу лишь призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта. Исключение сборной России и российских клубов не было легким решением. Оно коснулось людей, которые любят футбол. Но для нас это было способом приблизить мир".

Президент ФИФА Джанни Инфантино имеет хорошие отношения с кровавым диктатором Владимиром Путиным / Фото: Getty Images

Что ж, стоит вспомнить, что на следующий день после вторжения в Украину, Польша, Швеция и Чехия отказались играть против России. Поэтому заслуга ФИФА в отстранении сборной выглядит крайне спорно.

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Если красивые слова организация научилась говорить, то действия очень уже часто говорят об обратном. Все выше перечисленные факты лишь подтверждают, что Инфантино пытается угодить и России, и цивилизованному миру, надеясь усидеть на нескольких стульях.