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Ферстаппен снова побеждает и отрывается от Хэмилтона в Формуле-1

4 июля, 18:29

Олег Люлька

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии и уже до 32 баллов увеличил отрыв от действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона – смотрите, как это было

Макс Ферстаппен снова побеждает / Фото: Reuters

В Шпильберге на автодроме Ред Булл Ринг завершился Гран-при Австрии Формулы-1. Победителем гонки стал пилот Ред Булл – Макс Ферстаппен, стартовавший с поул-позишен. Второе место занял гонщик Мерседеса Валттери Боттас, третьим стал пилот Макларена Ландо Норрис.

7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий Мерседес, финишировал лишь четвертым. А сын Михаэля Шумахера Мик занял 18-е место.

Формула-1. Гран-при Австрии

Таким образом Макс Ферстаппен в личном зачете увеличил отрыв от Льюиса Хэмилтона уже до 32 очков.

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