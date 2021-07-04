Ферстаппен снова побеждает и отрывается от Хэмилтона в Формуле-1

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии и уже до 32 баллов увеличил отрыв от действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона – смотрите, как это было

Макс Ферстаппен снова побеждает / Фото: Reuters

В Шпильберге на автодроме Ред Булл Ринг завершился Гран-при Австрии Формулы-1. Победителем гонки стал пилот Ред Булл – Макс Ферстаппен, стартовавший с поул-позишен. Второе место занял гонщик Мерседеса Валттери Боттас, третьим стал пилот Макларена Ландо Норрис.

7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий Мерседес, финишировал лишь четвертым. А сын Михаэля Шумахера Мик занял 18-е место.

Формула-1. Гран-при Австрии

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

2. Валттери Боттас (Мерседес) + 17,973

3. Ландо Норрис (Макларен) + 20,019

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) + 46,452

5. Карлос Сайнс-младший (Феррари) + 57,144

6. Серхио Перес (Ред Булл) + 57,915

7. Даниэль Риккардо (Макларен) + 1.00,395

8. Шарль Леклер (Феррари) + 1.01,195

9. Пьер Гасли (Альфа Таури) + 1.01,844

10. Фернандо Алонсо (Альпин) + 1 круг

11. Джордж Расселл (Уильямс) + 1 круг

12. Юки Цунода (Альфа Таури) + 1 круг

13. Лэнс Стролл (Астон Мартин) + 1 круг

14. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) + 1 круг

15. Николас Латифи (Уильямс) + 1 круг

16. Кими Райкконен (Альфа Ромео) + 1 круг

17. Себастьян Феттель (Астон Мартин) + 1 круг

18. Мик Шумахер (Хаас) + 2 круга

19. Никита Мазепин (Хаас) + 2 круга

Эстебан Окон (Альпин) – сошёл на 1-м круге

Таким образом Макс Ферстаппен в личном зачете увеличил отрыв от Льюиса Хэмилтона уже до 32 очков.