Феноменальный нокаут ударом Супермена: такого вы еще не видели

Нокаут ударом Супермена / Фото: Коллаж: Сегодня
Это был главный поединок турнира, в котором Дакаев защищал титул чемпиона промоушена в легком весе.
Во втором раунде Дакаев точно попал в голову сопернику, а затем обрушил на него серию хаотичных уларов.
Зайнуков попытался уйти от атаки и это ему практически удалось. Но Дакаев в непостижимом прыжке догнал соперника и финишировал его еще одним ударом в голову.
В Сети этот прием окрестили ударом Супермена, увидев сходство с тем, как летит супергерой.
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