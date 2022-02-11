Фатальный промах. Украина остановилась в шаге от пьедестала на Олимпиаде-2022

Юлия Джима / Фото: Getty Images
В пятницу, 11 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках Олимпийских игр прошла женская спринтерская гонка. Сборную Украины в спринте представили три спортсменки – Ирина Петренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.
В этой гонке наши медальные надежды были связаны с удачным выступлением Юлии Джимы, которая стартовала 57-й.
Украинка отлично прошла первый этап дистанции, закрыв все мишени на первом огневом рубеже. Но единственная ошибка на втором стрельбище исключила Юлию из претенденток на бронзу. В итоге Джима финишировала на 8-м месте. Отставание от победительницы составило 1:07,5.
Порадовала своим выступлением Анастасия Меркушина, которая с одним промахом заняла 24-е место. У Ирины Петренко 40-й результат.
Олимпийской чемпионкой стала фаворитка гонки Марте Олсбю-Рейсланн из Норвегии. Серебряные награды у шведки Эльвиры Эберг, а бронза досталась итальянской биатлонистке Доротее Вирер.
Для Марте Олсбю-Рейсланн эта награда стала третьей на Олимпийских играх в Пекине. Ранее норвежка завоевала золото в смешанной эстафете и бронзу в индивидуальной гонке.
Результаты женской спринтерской гонки, 7,5 км.
- 1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 20.44,3 (0-0)
- 2. Эльвира Оберг (Швеция) + 30,9 (0-0)
- 3. Доротея Вирер (Италия) + 37,2 (0-0)
- 8. Юлия Джима (Украина) + 1,07,5 (0-1)
- 24. Анастасия Меркушина (Украина) + 1,47,3 (1-0)
- 40. Ирина Петренко (Украина) + 2,27,4 (2-0)
Напомним, что завтра на Олимпийских играх в Пекине состоится мужской спринт. Начало гонки в 11:00.