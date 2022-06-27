Фашисты в Купянске выкрали велосипедиста из-за страха перед украинской армией

Александр Чуб пропал в Купянске

Российская армия продолжает терроризировать Украину. Фашисты бомбардируют наши города ракетами, убивают мирное население и оккупируют украинские территории.

Страдают и наши спортсмены. Недавно в Мариуполе пропал брат игрока Динамо. Тем временем, сегодня стало известно о похищении Александра Чуба в оккупированном Купянске.

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Спортсмен является чемпионом Украины по велоспорту BMX, а также детским тренером. О пропаже Александра сообщила его сестра Яна Воловик.

Девушка поведала, что ее брата похитили 12 июня и обвиняют в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины, а также нарушении комендантского часа. Позже Яна узнала, что в пророссийских медиа появилось видео со спортсменом.

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На нем Чуб сознается в сотрудничестве с украинской армией и хранении оружия для нее, когда произойдет деоккупация. Яна уверяет, что это все ложь и ее брат просто является патриотом своей страны с четкой позицией.

Где сейчас находится Александр и жив ли он, сестра не знает. Фашисты также отказались пустить родителей к велосипедисту. Девушка подала заявления в полицию и "Красный Крест" для поиска брата.