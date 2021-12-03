3 декабря 17:00
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5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
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Милан --
Ливерпуль --
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Спортинг --
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Интер --
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Динамо --
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Фантастическая победа: Карсен вымотал россиянина и выиграл рекордную партию на ЧМ

Сергей Шаховец
3 декабря, 23:19
Карлсен и Непомнящий провели шестую партию за титул чемпиона мира по шахматам. Эта партия войдет в историю, как самая продолжительная битва за шахматную корону

Карлсен одержал победу в шестой партии над россиянином Непомнящим / Фото: Коллаж: Сегодня

В пятницу, 3 декабря, в Дубае состоялась шестая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам 2021. Норвежец Магнус Карлсен играл белыми фигурами, а его соперник россиянин Ян Непомнящий черными.

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Напомним, что предыдущие пять партий закончились вничью и вот наконец-то была разыграна первая результативная партия в чемпионском матче.

Норвежский шахматист мог одержать победу еще до первого контроля времени, но допустил ошибку в цейтноте.

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В итоге шестая партия длилась 7 часов и 45 минут и закончилась на 136-м ходу победой Магнуса Карлсена.

Ранее самая длинная партия в истории чемпионских матчей была сыграла в битве Анатолия Карпова с Виктором Корчным в 1978 году. Она продолжалась 124 хода.

Счет в матче стал 3,5:2,5 в пользу норвежца. Завтра, 4 декабря, претендент на титул попытается взять реванш у чемпиона.

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Напомним, что всего по правилам будет сыграно 14 классических партий. Если после них будет ничья, то шахматисты сыграют тай-брейк.

Призовой фонд чемпионского матча – 2 миллиона евро. Победитель получает 60%, если победа будет достигнута на тай-брейке – 55%.