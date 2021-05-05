Фанаты Челси атаковали автобус Реала перед полуфиналом, забросав его файерами

Болельщики лондонской команды пошли по стопам коллег из Ливерпуля, однако никто из футболистов и тренерского штаба мадридского клуба не пострадал

Фанаты Челси встречают автобус / Фото: Reuters

В эти минуты на лондонской арене "Стэмфорд Бридж" местный Челси принимает мадридский Реал в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча в Испании завершилась счетом 1:1. И пока английская команда ведет 1:0 после гола Тимо Вернера. Однако негостеприимно Реал в Британии встретил не только соперник, но и его фанаты.

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Как сообщает испанское издание Marca, болельщики Челси атаковали автобус "сливочных" перед началом матча. Фанаты встретили его у "Стэмфорд Бридж" с файерами, после чего кинули несколько дымовых шашек. Однако окна автобуса остались целые, и никто из игроков и тренерского штаба испанского клуба не пострадал.

И подобное уже случалось с Реалом в Англии. Перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с Ливерпулем фанаты бросали в автобус мадридского клуба камни и бутылки, разбив окно.

Напомним, что победитель этой пары встретится в финале с английским Манчестер Сити. А мы давали видео празднования команды Зинченко из раздевалки.

Смотрите, как Реал и Челси играли в первом матче