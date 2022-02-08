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Фанатский хит о Путине будет звучать в кабинетах УЕФА

Александр Трикиша
8 февраля, 20:50
В УЕФА услышали жалобы России по итогам полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу межу Украиной и Россией. Грядет рассмотрение дела

Фанаты передали привет Путину / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

Украина проиграла России в полуфинале Евро-2022. На протяжении всего матча украинские фанаты на трибунах неистового поддерживали нашу команду.

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С трибун звучали "Путин – х###о", "Червона рута", "Хто не скаче, той москаль", гимн Украины и другие фанатские кричалки.

Россия возмутилась оскорблением их вождя и накатала жалобу в УЕФА. В Европейском Союзе ответили, что назначили инспектора по этике и дисциплине.

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"Инспектор УЕФА по этике и дисциплине был назначен для проведения дисциплинарного расследования сообщений об инцидентах, предположительно имевших место во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу 2022 года между Украиной и Россией", – говорится на официальном сайте УЕФА.

Пока сложно сказать, чем поведение фанатов аукнется для Украины, но точно можно заявить, что знаменитый хит фанатов о Путине еще как минимум раз будет звучать в кабинетах УЕФА.