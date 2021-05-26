Фанат погнался за спортсменом с бензопилой – результат налицо

На многодневной велогонке "Джиро д'Италия" произошел необычный случай, который, впрочем, не помешал лидерству колумбийца Эгана Берналя

Колумбийский велосипедист Эган Берналь / Фото: Twitter

На Апеннинах постепенно приближается к развязке первая из трех престижным многодневок 2021 года. На "Джиро" провели уже 16 этапов из 21, а лидером общего зачета является 24-летний Эган Берналь из Колумбии. Приятно, что остается в седле и 18-летний украинец Андрей Пономарь. Напомним, украинский тинейджер дебютировал на Гранд-туре в Италии.

На предыдущем этапе фотокамеры поймали одиозного фаната, который бежал рядом с Бергалем... с бензопилой. Велосипедисты преодолевали горный перевал, из-за чего у телевизионщиков возникли проблемы с трансляцией, так что этот кадр не попал на видео. Фотография же появилась в Instagram Ciclismoignorante. Неясно, был ли инструмент включен. Однако, по всей видимости, горячий болельщик хорошо мотивировал Эгана, и он выиграл этап, уехав в отрыв.

Реклама

Наш Андрей Пономарь из Чернигова занимает в генеральной классификации 83-е место из 152 гонщиков, которые не сошли с дистанции. Стартовали же на "Джиро д'Италия" 184 спортсмена.

Читайте также: голая велосипедистка в ванне – фото, когда Люция принадлежит только самой себе.

Вспомним один из ярких моментов "Тур де Франс":

Велогонщик посвятил победу умершему отцу Видео: Reuters