Фак! Фак!! Фак!!! Спортсмен с самой запоминающейся фамилией в третий раз стал отцом

Яков Фак уже многодетный папа / Фото: Getty Images, Instagram

Двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр-2018 в биатлоне Яков Фак снова на седьмом небе от счастья. У него родился третий ребенок, и теперь он – многодетный папаша!

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"Иногда вы получаете подарки на день рождения с небольшим опозданием, но они остаются с вами навсегда. Добро пожаловать в львиную стаю", – написал в Instagram Яков Фак, которому 1 августа исполнилось 34 года

Отметим, что Фак с женой уже воспитывают пятилетнюю дочку Милу и двухлетнюю Люцию.

Напомним, что заявил Яков Фак о себе на Олимпиаде-2010, когда, еще выступая за родную Хорватию, выиграл бронзу в спринте. А уже в конце года он получил словенский паспорт. Правда, сезон под новым флагом пришлось частично пропустить из-за обморожения указательного пальца левой руки, который даже грозились ампутировать.

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Палец спасли. И через год Фак стал чемпионом мира в индивидуальной гонке. А позже окончательно влился в биатлонную элиту.

- Не было ли у вас казусов из-за фамилии, которая неприлично звучит на английском? – спросил как-то сайт "Сегодня" у Якова Фака.

- Нет, это очень интернациональная фамилия, и все ее быстро запоминают, – с улыбкой ответил тогда Фак.