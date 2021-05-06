Ей медалей мало? Знаменитая лыжница собралась на летнюю Олимпиаду

14-кратная чемпионка мира норвежка Тереза Йохауг намерена пробиться на летние Олимпийские игры в Токио в беге на 10 000 метров

Знаменитая норвежская лыжница, олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира, Тереза Йохауг хочет пробиться на летние Олимпийские игры в Токио. 8 мая в Осло 32-летняя Тереза примет участие в квалификационном забеге на 10 000 метров.

"Появилась, пожалуй, единственная возможность пробежать 10 000 м в этом году, и Тереза решила попробовать. Выполнить норматив – это цель, к которой она стремится", – цитирует менеджера лыжницы Йорна Эрнста NRK.

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В августе 2019 года Йохауг выиграла чемпионат Норвегии на 10 000 м, установив рекорд турнира (32:20,87). Она отобралась на чемпионат Европы-2020, но он был отменен.

Напомним, в сентябре 2016 года в допинг-пробе Йохауг был обнаружен анаболический стероид клостебол. По словам спортсменки, запрещенный препарат попал в ее организм с бальзамом для лечения губ, который ей выдал врач команды.