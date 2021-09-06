Эвтаназия – это нечестно! Умер футболист, который 39 лет был в коме

Все эти годы за футболистом ухаживала жена

Французский футболист Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет в больнице Нима.

Адамс наиболее известен по выступлениям за Ниццу и Пари Сен-Жермен. В период с 1972 по 1976 год провел 22 матча за сборную Франции. Дебютировал за национальную команду в матче против СССР.

73-летний Адамс находился в коме 39 лет из-за ошибки при проведении анестезии.

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17 марта 1982 года экс-защитник сборной Франции, уже завершивший к тому времени карьеру, лег в больницу, чтобы сделать операцию на коленном сухожилии.

В тот день во Франции была забастовка врачей, многие не вышли на работу. Анестезиолог одновременно курировал восемь операций и случайно перепутал дозу. Ситуацию усугубляло то, что за этим следил стажер, который не исправил ошибку и не распознал ухудшение состояния пациента.

Из-за ошибки врачей Жан-Пьер впал в кому.

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"Я пять дней была у его больничной кровати, надеясь, что Жан-Пьер вот-вот очнется. Но он никак не реагировал", – рассказывала спустя годы жена футболиста Бернадетт, у которой на руках остались двое малолетних детей.

Через месяц Бернадетт забрала мужа домой.

"Тогда время для меня остановилось, – вспоминала супруга Жан-Пьера. – Иногда мне кажется, что он реагирует на мой голос, лай собаки во дворе, скрип двери... Наши дети давно выросли – оба занимались футболом, а cейчас тренируют. У нас есть славные внуки. Самое большое мое желание, чтобы хотя бы на пять минут Жан-Пьер пришел в себя. С мыслью об этом я живу все эти годы. Эвтаназия? Нет, это было бы нечестно".

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Но Адамс так и не вышел из комы. А судебный процесс против клиники затянулся на 12 лет. Анестезиолог был признан виновным, но получил всего лишь месяц тюрьмы. А единоразовая компенсация от больницы в размере 950 евро выглядела насмешкой.