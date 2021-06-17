Украинцам еще повезло: чьим фанатам придется больше всех ездить на Евро-2020

Фанатов на Евро-2020 ждет немало путешествий / Фото: AFP
Впервые в истории чемпионат Европы проходит в 11 городах в 11 странах Старого Света. Необычный формат, приуроченный к 60-летнему юбилею с момента первого Евро, накладывает свой отпечаток на перемещении команд. Вот и Украина после вояжа в Амстердам отправилась в Бухарест, где сегодня встретится с Северной Македонией. Онлайн Украина – Северная Македония есть на нашем сайте.
Украина – Северная Македония: где и когда смотреть матч группы С на Евро-2020
И так путешествовать придется половине команд, а вместе с ними – и болельщикам. Мы решили подсчитать, болельщики какой команды будут больше всего путешествовать во время группового этапа Евро-2020. В расчет бралось расстояние от столицы государства в города, где будут проходить матчи команд.
Больше всего повезло поклонникам сборных Италии (все матчи в Риме), Дании, Нидерландов и Англии. Их команды не только будут играть в родной стране, но даже в столице! Немного придется попутешествовать фанатам из Испании и Германии, а больше всего не повезло швейцарцам.
Швейцария (Берн-Баку-Рим-Баку) – 13337 км
Польша (Варшава-Санкт-Петербург-Севилья-Санкт-Петербург) – 10200 км
Уэльс (Кардифф-Баку-Рим) – 9377 км
Швеция (Стокгольм-Севилья-Санкт-Петербург) – 8093 км
Турция (Анкара-Рим-Баку) – 7173 км
Словакия (Братислава-Санкт-Петербург-Севилья) – 6362 км
Австрия (Вена-Бухарест-Амстердам-Бухарест) – 5519 км
Бельгия (Брюссель-Санкт-Петербург-Копенгаген-Санкт-Петербург) – 5511 км
Португалия (Лиссабон-Будапешт-Мюнхен-Будапешт) – 4416 км
Украина (Киев-Амстердам-Бухарест) – 4181 км
Северная Македония (Скопье-Бухарест-Амстердам) – 2860 км
Финляндия (Хельсинки-Копенгаген-Санкт-Петербург) – 2650 км
Чехия (Прага-Глазго-Лондон) – 2567 км
Хорватия (Загреб-Лондон-Глазго) – 2321 км
Россия (Москва-Санкт-Петербург-Севилья) – 2218 км
Франция (Париж-Мюнхен-Будапешт) – 1493 км
Шотландия (Эдинбург-Глазго-Лондон-Глазго) – 1404 км
Венгрия (Будапешт-Мюнхен) – 652 км
Германия (Берлин-Мюнхен) – 584 км
Испания (Мадрид-Севилья) – 530 км
|Сборная
|Маршрут
|Расстояние, км
|Швейцария
|Берн-Баку-Рим-Баку
|13337
|Польша
|Варшава-Санкт-Петербург-Севилья-Санкт-Петербург
|10200
|Уэльс
|Кардифф-Баку-Рим
|9377
|Швеция
|Стокгольм-Севилья-Санкт-Петербург
|8093
|Турция
|Анкара-Рим-Баку
|7173
|Словакия
|Братислава-Санкт-Петербург-Севилья
|6362
|Австрия
|Вена-Бухарест-Амстердам-Бухарест
|5519
|Бельгия
|Брюссель-Санкт-Петербург-Копенгаген-Санкт-Петербург
|5511
|Португалия
|Лиссабон-Будапешт-Мюнхен-Будапешт
|4416
|Украина
|Киев-Амстердам-Бухарест
|4181
|Северная Македония
|Скопье-Бухарест-Амстердам
|2860
|Финляндия
|Хельсинки-Копенгаген-Санкт-Петербург
|2650
|Чехия
|Прага-Глазго-Лондон
|2567
|Хорватия
|Загреб-Лондон-Глазго
|2321
|Россия
|Москва-Санкт-Петербург-Севилья
|2218
|Франция
|Париж-Мюнхен-Будапешт
|1493
|Шотландия
|Эдинбург-Глазго-Лондон-Глазго
|1404
|Венгрия
|Будапешт-Мюнхен
|652
|Германия
|Все матчи в Мюнхене
|584
|Испания
|Все матчи в Севилье
|530
|Англия
|Все матчи в Лондоне
|-
|Дания
|Все матчи в Копенгагене
|-
|Италия
|Все матчи в Риме
|-
|Нидерланды
|Все матчи в Амстердаме
|-
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