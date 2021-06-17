Украинцам еще повезло: чьим фанатам придется больше всех ездить на Евро-2020

Болельщикам придется преодолеть немало километров, чтобы воочию посмотреть матчи чемпионата Европы, ведь в этом году турнир проходит в 11 разных странах!

Фанатов на Евро-2020 ждет немало путешествий / Фото: AFP

Впервые в истории чемпионат Европы проходит в 11 городах в 11 странах Старого Света. Необычный формат, приуроченный к 60-летнему юбилею с момента первого Евро, накладывает свой отпечаток на перемещении команд. Вот и Украина после вояжа в Амстердам отправилась в Бухарест, где сегодня встретится с Северной Македонией. Онлайн Украина – Северная Македония есть на нашем сайте.

Украина – Северная Македония: где и когда смотреть матч группы С на Евро-2020

И так путешествовать придется половине команд, а вместе с ними – и болельщикам. Мы решили подсчитать, болельщики какой команды будут больше всего путешествовать во время группового этапа Евро-2020. В расчет бралось расстояние от столицы государства в города, где будут проходить матчи команд.

Больше всего повезло поклонникам сборных Италии (все матчи в Риме), Дании, Нидерландов и Англии. Их команды не только будут играть в родной стране, но даже в столице! Немного придется попутешествовать фанатам из Испании и Германии, а больше всего не повезло швейцарцам.

Швейцария (Берн-Баку-Рим-Баку) – 13337 км

Польша (Варшава-Санкт-Петербург-Севилья-Санкт-Петербург) – 10200 км

Уэльс (Кардифф-Баку-Рим) – 9377 км

Швеция (Стокгольм-Севилья-Санкт-Петербург) – 8093 км

Турция (Анкара-Рим-Баку) – 7173 км

Словакия (Братислава-Санкт-Петербург-Севилья) – 6362 км

Австрия (Вена-Бухарест-Амстердам-Бухарест) – 5519 км

Бельгия (Брюссель-Санкт-Петербург-Копенгаген-Санкт-Петербург) – 5511 км

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Португалия (Лиссабон-Будапешт-Мюнхен-Будапешт) – 4416 км

Украина (Киев-Амстердам-Бухарест) – 4181 км

Северная Македония (Скопье-Бухарест-Амстердам) – 2860 км

Финляндия (Хельсинки-Копенгаген-Санкт-Петербург) – 2650 км

Чехия (Прага-Глазго-Лондон) – 2567 км

Хорватия (Загреб-Лондон-Глазго) – 2321 км

Россия (Москва-Санкт-Петербург-Севилья) – 2218 км

Франция (Париж-Мюнхен-Будапешт) – 1493 км

Шотландия (Эдинбург-Глазго-Лондон-Глазго) – 1404 км

Венгрия (Будапешт-Мюнхен) – 652 км

Германия (Берлин-Мюнхен) – 584 км

Испания (Мадрид-Севилья) – 530 км

Сборная Маршрут Расстояние, км Швейцария Берн-Баку-Рим-Баку 13337 Польша Варшава-Санкт-Петербург-Севилья-Санкт-Петербург 10200 Уэльс Кардифф-Баку-Рим 9377 Швеция Стокгольм-Севилья-Санкт-Петербург 8093 Турция Анкара-Рим-Баку 7173 Словакия Братислава-Санкт-Петербург-Севилья 6362 Австрия Вена-Бухарест-Амстердам-Бухарест 5519 Бельгия Брюссель-Санкт-Петербург-Копенгаген-Санкт-Петербург 5511 Португалия Лиссабон-Будапешт-Мюнхен-Будапешт 4416 Украина Киев-Амстердам-Бухарест 4181 Северная Македония Скопье-Бухарест-Амстердам 2860 Финляндия Хельсинки-Копенгаген-Санкт-Петербург 2650 Чехия Прага-Глазго-Лондон 2567 Хорватия Загреб-Лондон-Глазго 2321 Россия Москва-Санкт-Петербург-Севилья 2218 Франция Париж-Мюнхен-Будапешт 1493 Шотландия Эдинбург-Глазго-Лондон-Глазго 1404 Венгрия Будапешт-Мюнхен 652 Германия Все матчи в Мюнхене 584 Испания Все матчи в Севилье 530 Англия Все матчи в Лондоне - Дания Все матчи в Копенгагене - Италия Все матчи в Риме - Нидерланды Все матчи в Амстердаме -