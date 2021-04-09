Евро-2022 стало дальше от нас. Украина проиграла первый матч плей-офф

Женская сборная Украины усложнила себе задачу попадания на чемпионат Европы 2022 года. Сегодня наша команда провела на своем поле первый поединок плей-офф против Северной Ирландии. К сожалению, наши девушки уступили.

Украина – Северная Ирландия – 1:2

Голы: Апанащенко (22) – Фарнесс (5), Меджилл (57).

Украина: Санина, Филенко, Кравец, Шматко, Басанская (Петрик, 81), Андрущак (Панцулая, 46), Химич, Овдийчук, Апанащенко (Андрухив, 86), Козлова (Калинина, 86), Кравчук (Кунина, 61).

Ответный матч состоится 13 апреля в Белфасте. Начало в 21.45.

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Сборные, которые уже квалифицировались на Евро-2022: Англия, Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Бельгия, Исландия, Испания, Финляндия, Австрия, Италия.

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Украинская команда лишь раз выступала на континентальном первенстве. Было это в 2009 году. Наши девушки уступили Нидерландам – 0:2, Дании – 1:2 и обыграли Финляндию – 1:0. Но это не позволило выйти из группы.