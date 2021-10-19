Это заказ! Украинец отреагировал на обвинения украинца, что брал игроков в сборную России за взятки

Канчельскис и Бышовец / Фото: Championat.ru

Бывший тренер сборных СССР, СНГ и России по футболу уроженец Киева Анатолий Бышовец ответил на обвинения Андрея Канчельскиса в том, что тот брал игроков в сборную за деньги.

"Мне трудно объяснить, почему Канчельскис делает такие заявления. Но сейчас такое время, что за деньги можно написать или сказать все, что угодно. Я никого не обвиняю, просто говорю о времени. Я не понимаю, зачем это? При чем здесь Черчесов и Бышовец? Я это оцениваю как очередной заказ. К сожалению, мир так устроен, в нем есть добро и зло".

"При этом я очень хорошо отношусь к Канчельскису как к игроку, в сборной у меня к нему претензий не было. И сейчас я сожалею, что он так говорит. Я ведь приглашал его в национальную сборную, дал ему дорогу в большой футбол, что помогло ему стать игроком Манчестер Юнайтед. Когда он уже был без работы, рекомендовал его на должность главного тренера Шамилю Газизову, тогда Уфа только создавалась. Вспоминается моя фраза в Локомотиве: "Есть предел человеческой доброте, предела человеческой мерзости нет".

Анатолий Бышовец

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"Как я могу судиться? Об этом даже смешно говорить. Это очередной заказ, обида, спровоцированный вопрос. Сейчас, честно говоря, он вызывает только чувство жалости. Но в любом случае надо сохранять достоинство, ведь все это бездоказательно, для таких заявлений нужны основания. Думаю, в свое время они об этом будут очень сожалеть", – приводит слова 75-летнего Бышовца издание ТАСС.

Андрей Канчельскис / Фото: Instagram

Напомним, в приглашении футболистов в сборную за взятки Канчельскис – уроженец Кропивницкого, выступавший за МЮ и сборную России – обвинил не только Бышовца.

"Даже в советском футболе было. Бышовец занимался этим делом. Уверен, что и Черчесов занимался – агенты платили", – заявил Канчельскис.

Канчельскис обвинил Черчесова во взятках

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Отметим, что ранее бывшего тренера сборной Украины Михаила Фоменко обвинили в том, будто бы он за взятки от агентов вызывал футболистов, включая Александра Зинченко, в национальную и предоставлял им игровое время.

Фоменко назвал эти обвинения дебилизмом.

Михаил Фоменко и Александр Зинченко / Фото: Getty Images