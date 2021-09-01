Это вам не Шевченко: стартовый состав на первый матч Петракова со сборной Украины

Виталий Буяльский / Фото: УАФ

Матч Казахстан – Украина начнется в 17:00. Трансляция Казахстан – Украина уже есть на нашем сайте.

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Петраков выпустил в стартовом составе динамовца Виталия Буяльского, который при Андрее Шевченко даже не попадал в заявку на матчи.

Казахстан: Покатилов, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин, Тагыберген, Куат, Васильев, Нургалиев, Шушеначев.

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Запасные: Шацкий, Сейсен, Алип, Ерланов, Тайкенов, Жарынбетов, Вороговский, Оразов, Аймбетов, Тапалов, Зайнутдинов, Жуков.

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Соболь, Зинченко, Сидорчук, Ярмоленко (К), Буяльский, Яремчук.

Запасные: Бойко, Ризнык, Сирота, Кривцов, Качараба, Малиновский, Шапаренко, Корниенко, Макаренко, Цыганков, Тымчик, Сикан.