Это свершилось! Ракицкий спел гимн Украины в футболке Шахтера (видео)

Ракицкий вернулся в Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня Шахтер сыграл свой второй благотворительный матч в рамках тура Shakhtar Global Tour For Peace. Дончане переиграли Лех, а победу команде принес 12-летний болельщик клуба Дмитрий Кеда.

Также поединок запомнился первым матчем Ярослава Ракицкого в футболке Шахтера после возвращения из Зенита. Защитник вышел в стартовом составе и отыграл 83 минуты.

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Но главной особенностью стало исполнение гимна Украины. Обычно Ярослав просто держал руку на сердце и не пел, за что в него летело немало стрел критики. Однако сегодня Ракицкий все же решил спеть "Ще не вмерла України" вместе с командой и стадионом!

Отметим, что следующий благотворительный поединок с участием дончан пройдет 19 апреля. Соперником подопечных Роберто Де Дзерби станет стамбульский Фенербахче.

К слову, сегодня Динамо также выиграло свой поединок. Команда Мирчи Луческу смогла обыграть Галатасарай со счетом 3:1. Голами отличились Буяльский, Беседин и Цыганков.