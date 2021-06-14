Это Россия: фанат из Словакии угощал водкой в метро. Пили из одной рюмки

Болельщик сборной Словакии начал праздновать победу команды в матче против Польши еще до начала встречи. Он ходил по вагону метро с бутылкой водки и угощал всех желающих

Словацкий болельщик угощал водкой в метро / Фото: Twitter

Словацкие болельщики наливали водку всем желающим в метро Санкт-Петербурга. Болельщик в футболке национальной команды Словакии гулял по вагону и предлагал рюмку водки. Несмотря на карантин, находились желающие выпить с ним из одной рюмки.

Интересно, что праздновал фанат еще до начала матча против Польши, который завершился победой словаков со счетом 2:1. Даже страшно представить, как он отмечал победу любимой команды.

Напомним, что матч Польша – Словакия подарил болельщикам сразу несколько интересных фактов. Впервые в истории чемпионатов Европы автоголом отличился вратарь. Статус неудачника теперь принадлежит Войцеху Щенсному.

В ответ поляки сумели забить гол спустя 34 секунды после начала второго тайма. Реактивным взятием ворот отметился Король Линетты.

А затем случилось первое удаление на Евро-2020 – Гжегож Крыховяк подвел свою команду и оставил в меньшинстве, чем и воспользовался соперник.