Это Россия: фанат из Словакии угощал водкой в метро. Пили из одной рюмки

Словацкий болельщик угощал водкой в метро / Фото: Twitter
Словацкие болельщики наливали водку всем желающим в метро Санкт-Петербурга. Болельщик в футболке национальной команды Словакии гулял по вагону и предлагал рюмку водки. Несмотря на карантин, находились желающие выпить с ним из одной рюмки.
Интересно, что праздновал фанат еще до начала матча против Польши, который завершился победой словаков со счетом 2:1. Даже страшно представить, как он отмечал победу любимой команды.
Напомним, что матч Польша – Словакия подарил болельщикам сразу несколько интересных фактов. Впервые в истории чемпионатов Европы автоголом отличился вратарь. Статус неудачника теперь принадлежит Войцеху Щенсному.
В ответ поляки сумели забить гол спустя 34 секунды после начала второго тайма. Реактивным взятием ворот отметился Король Линетты.
А затем случилось первое удаление на Евро-2020 – Гжегож Крыховяк подвел свою команду и оставил в меньшинстве, чем и воспользовался соперник.
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