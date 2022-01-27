Это православно? Жену Усика раскритиковали за откровенное фото

Фото раздора - Александр Усик и его жена Екатерина / Фото: Instagram

Александру Усику и его супруге Екатерине досталось от пользователей соцсетей за архивное фото, которое было опубликовано на одном из боксерских аккаунтов в Instagram.

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На нем пара купается в чане с водой, усыпанной лепестками цветов. Екатерина была в купальнике, что и возмутило фанатов.

"Как же православно выставлять такие фото жены..."

"Усик, ты, вроде, православный, зачем жену выставлять?" – критикуют боксера.

"Может, это жена выставляет", – приняла на себя удар в комментариях Екатерина Усик.

И добавила: "Фотография 2019 года".

"После ответа Кати вопросов нет", – отреагировал на это один из критиков.

Напомним, не далее как 25 сентября, в день победы над Энтони Джошуа, исполнилось 12 лет со свадьбы Усика с Екатериной.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Александр и Екатерина вместе еще со школы, после выпуска они начали жить вместе, а в 2009 году поженились. Однако был в их жизни период, когда пара едва не разбежалась.

"Я попал в лапы славы. Это произошло где-то в 2006 году. Я стал мастером спорта международного класса, у меня повысилась зарплата, мне дали премию. Я думал, что я очень крутой. По-моему, мы даже как-то повздорили с моей нынешней супругой и разошлись", – рассказывал Александр Усик.

Усик с женой Екатериной воспитывают троих детей: старшая – дочь Лиза, сыновья Кирилл и Михаил.