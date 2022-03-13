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Это невозможно лицезреть. Бывшая невеста Кличко шокирована от происходящего в Украине

Евгений Щербаков
13 марта, 22:29
Американская актриса Хейден Панеттьер солидарна с гражданами Украины и не может поверить в такую жестокость оккупантов

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Бывшая спутница легендарного боксера Владимира Кличко записала новое видео в поддержку украинцев. Ранее американская актриса Хейден Панеттьер заявила, что готова сражаться рядом с украинцами.

Владимир Кличко и Хейден Панеттьер / Фото: Коллаж: Сегодня

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Новое послание Хейден опубликовала после увиденных разрушений на территории Украины после обстрелов рашистов.

"Нет слов, чтобы описать, каково было видеть, как разворачивается война в Украине. Серьезно осознавать, что жители Украины, люди, которых я называю своими друзьями и семьей, отчаянно пытаются защитить свой образ жизни в стране, которую они любят.

Я лично была свидетелем силы украинского народа, который так упорно боролся за свою независимость и на протяжении многих лет продолжает страстно защищать свою страну.

Я прошу тех из нас, кто не может быть там, встать плечом к плечу в знак солидарности с народом Украины и продемонстрировать свою поддержку демократии."

Кроме этого, бывшая возлюбленная Владимира Кличко занялась сбором средств для украинцев, которые пострадали от рук оккупантов.