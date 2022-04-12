Это не спецоперация, а геноцид украинского народа! Белорусский тренер обвиняет Россию

Леонид Кучук считает, что Россия уничтожает украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня
Белорусские тренеры Украинской премьер-лиги открыто выступает против военного вторжения России в Украину. После заявления тренера ФК Львов Олега Дулуба, своим мнением поделился еще один белорусский специалист другой львовской команды Леонид Кучук.
Главный тренер Руха уверен, что Россия ведет целенаправленную войну против украинского народа. По мнению Кучука, это настоящий геноцид:
24-е февраля все перевернуло: и голову, и мысли, и рассуждения, и саму жизнь. Нужно понимать, что это никакая не спецоперация. В Украине гибнут дети, женщины, старики. Очень много погибших. Равнодушно к этому никак нельзя относиться – это война. Это страшная жестокая война России против украинского народа. Я не могу подобрать слово, чтобы описать то, что сейчас происходит. Это не безобразие, это выше моего понимания.
Когда прилетают ракеты в разные города – это настоящая война. Мы слышим постоянно воздушные тревоги. Это должны понимать россияне: у нас гибнут люди, гибнут дети. Происходит геноцид украинского народа.
Напомним, что чемпионат Украины из-за войны временно приостановлен, а матчи сборной перенесены на начало лета.
В Европе продолжаются соревнования в Лиги чемпионов. Сегодня станут известны имена первых полуфиналистов. Среди претендентов и украинский голкипер Реала Андрей Лунин. Мадридцы сыграют против лондонского Челси.