Это не болельщики! Луческу жестко ответил своим критикам

Во время полуфинала Кубка Украины болельщики Динамо поделились на два лагеря, одни выгоняли Мирчу Луческу из клуба, другие поддержали тренера

Сегодня киевское Динамо вышло в финал Кубка Украины. Подопечные Мирчи Луческу разгромили Агробизнес – 3:0. Но ультрас вновь обрушились с критикой на румынского специалиста и выкрикивали с трибун традиционное Lucescu, go away, приправляя крепким словцом.

"Я не считаю их болельщиками. Меня интересует игра, результат, поднять Динамо и вывести в Лигу чемпионов. Если хочешь каких-то протестов, снимай маску, чтобы тебя видели. Остальные, которые поддерживали меня и команду, – это настоящие болельщики Динамо.

Ту группу я не слышал, чтобы они кричали: Динамо. Эта группа людей, так называемых фанатов, не имеет никакого отношения к Динамо. Они не поддерживают команду и игроков, что нужно делать на протяжении всего матча", – сказал после игры Луческу.

Вот так, ультрас бранили Луческу. Видео 18+ (внимание, нецензурная лексика)

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А вот так простые болельщики благодарили тренера Динамо: