Это наш самый плохой результат! Тренер не стал оправдывать сборную Украины

Тренер недоволен результатом команды / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Сегодня мужская сборная Украины заняла девятое место в эстафетной гонке Олимпиады-2022.
Таким результатом был недоволен тренер нашей команды Юрай Санитра.
Читайте также: Украинский флаг очень мотивирует! Позитив после провала в эстафете
"Единственное, что у нас получилось – это правильно распределить состав эстафеты по этапам.
В остальном команда имела очень большие проблемы. Это наш самый плохой результат в сезоне.
Не знаю, что за такой чудесный день сегодня. Но почти все команды имели проблемы со стрельбой. Хотя четыре штрафных круга Украины не ожидал.
Думаю, наложились условия в которых проходят соревнования – высота, ветер. Вы посмотрите на топ-спортсменов. Они уже бегут не так быстро, как в первые дни. Мы можем ожидать подобное и в масс-старте.
У биатлонистов нет времени отдохнуть. За две недели шесть гонок. Каждый день не знаешь, что можно ожидать от организма", – подытожил Санитра.
Читайте больше эксклюзивных олимпийских новостей в разделе "Мы в Пекине".