30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Это мазохизм! Россиянин вспомнил гол на глазах у Путина, которым его опозорил Шева

Андрей Трофимов
29 октября, 12:26
Бывшего вратаря сборной России Александра Филимонова поражает, что в РФ ему до сих пор напоминают о голе, пропущенном в 1999-м от Андрея Шевченко

Филимонов и Шевченко / Фото: Спорт-Экспресс, Facebook

Прошло уже более 22 лет с тех пор, как Шевченко посадил на пятую точку всю Россию, забив ударом за шиворот Александру Филимонову в Москве.

Однако, как бы ни хотел забыть то свое фиаско Филимонов, ему в самой же РФ не дают.

Реклама

"Мое отношение к тому, что в России постоянно в октябре вспоминают этот гол? Не могу сказать, что пофигу, и не могу сказать, что задевает. Если людям нечего больше вспомнить, ради бога, вспоминайте это. Мне как-то больше нравится вспоминать позитивные эмоции".

"Особая форма мазохизма? Меня это тоже всегда удивляло. Блин, вспомните что-то хорошее. Может, и правда это разновидность мазохизма (смеется)? Не знаю, не могу комментировать такие наклонности людей", – заявил Филимонов в комментарии российскому изданию Чемпионат.

Шева после гола Филимонову. 1999 год / Фото: Facebook

Филимонов после гола от Шевченко / Фото: Спорт-Экспресс

Напомним, 9 октября 1999 года Россия и Украина встретились в отборе на Евро-2000. России нужна была лишь победа, а нас устраивала и ничья.

Реклама

Карпин вывел россиян вперед на 75-й минуте, а потом наша команда сравняла счет благодаря невероятному голу Андрея Шевченко со штрафного и ужасной ошибке вратаря россиян Александра Филимонова.

Встреча завершилась ничьей – 1:1, что позволило Украине выйти в плей-офф, а сборной России, за которую на трибунах болел тогдашний премьер-министр РФ Владимир Путин, – довелось забыть о чемпионате Европы.

Гол Шевы Филимонову – на украинском ТВ

Реклама

Гол Шевы Филимонову – на российском ТВ