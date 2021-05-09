Финал сезона! Расписание и результаты последнего тура УПЛ

"Динамо" - "Колос" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
В воскресенье, 9 мая, будет сыгран последний тур украинской Премьер-лиги. Интрига лишь одна – кто пробьется в Лигу конференций – Ворскла или Десна. УПЛ точно покинет Минай.
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26-й тур УПЛ
14:00. Колос – Динамо
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 5.20 – 3.65 – 1.70
14:00. Заря – Александрия
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.81 – 3.65 – 4.40
14:00. Мариуполь – Десна
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 6.90 – 3.90 – 1.53
14:00. Минай – Ворскла
ТВ: Футбол 3
Букмекеры: 11.50 – 5.40 – 1.25
17:00. Шахтер – Ингулец
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.15 – 7.70 – 20.00
17:00. Днепр-1 – Рух
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.85 – 3.45 – 4.55
17:00. Львов – Олимпик
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 3.00 – 3.55 – 2.26
Турнирная таблица
Напомним, что все матчи УПЛ можно смотреть на Oll.tv.
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