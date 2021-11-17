Это чувство поймут не многие: эмоции украинки после победы над Россией

Алина Грушина-Акобия победила на ЧМ среди 23-летних

Сегодня Грушина-Акобия поделилась своими эмоциями на пьедестале. Она показала видео момента, когда звучал гимн Украины и поднимался наш национальный флаг.

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"Это чувство поймут не многие, когда у тебя внутри все разрывается от гордости, радости, это не описать никак. Ради этого стоит сражаться каждый день, в первую очередь с собой, с соперниками! С неудачами, травмами, болью, всеми препятствиями, все ради этой минуты! Когда я там, мои первые мысли: "Значит я все сделала правильно", – написала Алина в Instagram.

Напомним, что Алина-Грушина-Акобия должна была представлять Украину на Олимпиаде-2020, но перед стартом Игр снялась из-за травмы.

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