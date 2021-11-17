16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина 0
Украина 2
16 ноября 21:45
Финляндия 0
Франция 2
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
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Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сити --
ПСЖ --
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Это чувство поймут не многие: эмоции украинки после победы над Россией

Александр Трикиша
17 ноября, 18:08
В начале ноября украинка Алина Грушина-Акобия стала чемпионкой мира до 23 лет на турнире в Белграде, победив в финальной схватке россиянку Кристину Михневу

Алина Грушина-Акобия победила на ЧМ среди 23-летних

Сегодня Грушина-Акобия поделилась своими эмоциями на пьедестале. Она показала видео момента, когда звучал гимн Украины и поднимался наш национальный флаг.

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"Это чувство поймут не многие, когда у тебя внутри все разрывается от гордости, радости, это не описать никак. Ради этого стоит сражаться каждый день, в первую очередь с собой, с соперниками!

С неудачами, травмами, болью, всеми препятствиями, все ради этой минуты! Когда я там, мои первые мысли: "Значит я все сделала правильно", – написала Алина в Instagram.

Напомним, что Алина-Грушина-Акобия должна была представлять Украину на Олимпиаде-2020, но перед стартом Игр снялась из-за травмы.

Ранее сообщалось, что украинской призерке Олимпиады, отдавшей свою квартиру тренеру, подарили еще и автомобиль. Бронзовая призерка Олимпиады в Токио по вольной борьбе Ирина Коляденко получила еще один ценный подарок. К подаренной квартире добавился еще и автомобиль!