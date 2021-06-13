"Это была остановка сердца": врач Дании рассказал, как спасли жизнь Эриксена

По словам врача датской команды Мортена Боесена, когда они подбежали к рухнувшему Кристиану Эриксену, пульса уже не было. Но дефибриллятор вернул игрока к жизни

Датский футболист Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

С полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном в матче с Финляндией (0:1) произошло не что иное, как остановка сердца. Об этом заявил врач датской команды Мортен Боесен, вытянувший 29-летнего футболиста Интера с того света.

"Когда мы подбежали к нему, пульса уже не было. Это была остановка сердца. Мы реанимировали его с помощью дефибриллятора. Это произошло относительно быстро", – цитирует Боесена Sky Sports Denmark

Датский футболист Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Напомним, с поля Эриксена увезли в больницу, впоследствии его состояние стабилизировалось.

"Единственным желанием было помочь ему, – вспоминает случившееся на поле в Копенгагене защитник сборной Финляндии Йере Уронен. – Но единственное, чем мы могли помочь, – это отойти в сторону и не мешать медикам спасать ему жизнь. Единственная важная новость – это то, что с Кристианом уже все хорошо. Все остальное для меня неважно. У меня у самого на стадионе были жена и ребенок… Даже не знаю, что сказать. Главное, что обошлось. Он был почти мертв"

Впрочем, как мы писали ранее, хоть Эриксен и передает приветы после остановки сердца, карьеру ему, скорее всего, придется завершить.

"Я очень доволен. Поскольку он стабилен и бодрствует, его состояние можно назвать удовлетворительным. Хорошая новость в том, что он будет жить, плохая – он вряд ли продолжит свою карьеру. Наши футбольные организации будут очень строги: в Великобритании он не будет играть", – заявил доктор Санджай Шарма из Лондонского университета Святого Георгия