Это был нокаут! Обидчик Редкача остался недоволен решением судей

Американец Реджис Прогрейс уверен, что победил нокаутом после мощного удара по корпусу, тогда как служители Фемиды отдали ему победу решением по очкам

Сегодня утром по киевскому времени в Атланте прошло большое боксерское шоу. В одном из боев украинца Ивана Редкача после удара Реджиса Прогрейса вынесли на носилках. При этом судьи не зафиксировали нокаут, выставив однозначные оценки в пользу экс-чемпиона мира. До сих пор ведутся споры, не пришелся ли решающий удар ниже пояса.

Однако сам Прогрейс уверен в том, что победил нокаутом, о чем рассказал в комментарии Fight Hub TV:

"Судьи объявили техническое решение? Не может быть. Я нокаутировал его! Им лучше изменить это решение потому, что я хочу свой нокаут. Думаю, Редкач притворялся. Я побеждал его в каждом раунде, начал ловить его. Тренер говорил, чтобы я изматывал и прессинговал соперника. Я оказывал на него давление и начал избивать. Вкладывался в удары, бил все сильнее. В конце я нанес мощный удар по корпусу, поэтому он сдался. Чушь, что я мог нанести неправильный удар. Редкач не хотел проигрывать нокаутом, так что решил закончить вот так".

Там же блогер Джейк Пол уничтожил звезду MMA уже в первом раунде.

В своем 30-м бою в профессионалах Редкач потерпел шестое поражение. Кстати, на авторитетном сайте BoxRec до сих пор не стоит исход дуэли. Вероятно, судьи могут-таки внести в него коррективы.

Смотрите, как Иван работал в зале с грушей:

Редкач боксирует на тренировке