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Это будет ошибкой: Суркису посоветовали не увольнять Луческу

Александр Трикиша
21 декабря, 18:16
Бывший ассистент Мирчи Луческу Мирча Реднич считает, что Динамо не стоит увольнять румынского тренера. А есть ли повод у Игоря Суркиса?

Игорь Суркис и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамо завершило еврокубковый сезон после группового этапа Лиги чемпионов, а в чемпионате Украины ушло на каникулы на втором месте.

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Тем не менее в Динамо даже не заикались о возможном увольнении Мирчи Луческу.

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Но бывший ассистент румына решил сыграть на опережение и предупредил Игоря Суркиса: увольнение Луческу – не лучшая идея.

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"Я не думаю, что Луческу могут уволить. Он очень хорошо работает. Это было бы ошибкой.

В клубе есть определенный проект, который, как я думаю, обсуждался с Мирчей", – приводит слова Реднича fanatik.ro.

Добавим, что перед началом сезона с Мирчей, которому сейчас 76 лет, был продлен контракт до лета 2023-го.