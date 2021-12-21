Это будет ошибкой: Суркису посоветовали не увольнять Луческу

Игорь Суркис и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамо завершило еврокубковый сезон после группового этапа Лиги чемпионов, а в чемпионате Украины ушло на каникулы на втором месте.

Читайте также: Чемодан, вокзал, Бухарест: Луческу призвали к отставке

Реклама

Тем не менее в Динамо даже не заикались о возможном увольнении Мирчи Луческу.

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Но бывший ассистент румына решил сыграть на опережение и предупредил Игоря Суркиса: увольнение Луческу – не лучшая идея.

Реклама

"Я не думаю, что Луческу могут уволить. Он очень хорошо работает. Это было бы ошибкой. В клубе есть определенный проект, который, как я думаю, обсуждался с Мирчей", – приводит слова Реднича fanatik.ro.

Добавим, что перед началом сезона с Мирчей, которому сейчас 76 лет, был продлен контракт до лета 2023-го.